Cristiano Ronaldo marcó doblete y alcanzó los 923 goles

El astro portugués Cristiano Ronaldo marcó doblete en la victoria 3-0 de Al Nassr sobre Al Wasl por la jornada 7 de la Liga de Campeones AFC.

Con esto, CR7 llegó a 923 tantos en su histórica carrera profesional. Por su parte, también es el goleador de la Liga de Arabia con 15 anotaciones, superando a su excompañero Karim Benzema.

Cabe destacar que en este encuentro hizo su debut el colombiano Jhon Jaider Durán (fue titular), quien vino procedente del Aston Villa, de la Premier League.

Cristiano sigue en la lucha por ser el primer futbolista en la historia en convertir 1000 goles en su carrera profesional. El próximo 5 de febrero cumplirá 40 años.

Lee también: Marco Asensio es nuevo refuerzo de Aston Villa

WHAT A HEADERRRRR FROM RONALDO! pic.twitter.com/8pUPZIk92m — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) February 3, 2025

Noticia al Dia