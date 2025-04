Cristiano Ronaldo: "Vinícius se merecía el Balón de Oro"

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, manifestó este viernes su inconformidad con la decisión del Balón de Oro 2024, expresando que el atacante brasileño Vinícius Jr. lo merecía antes que Rodri. Las palabras del lusitano fueron durante la gala de entrega de los premios Globe Soccer en Dubai

«Vinícius se merecía el Balón de Oro. Ganó la Champions y el desempeño que tuvo en la final fue muy bueno. Por eso creo más en estos premios», expresó al momento de ser premiado como el mejor jugador de Oriente Medio y el máximo goleador de la historia.

El brasileño del Real Madrid no pudo ganar el Balón de Oro, que fue para Rodri Hernández, pero se resarció al ser reconocido en los premios The Best de la FIFA y, este viernes, en los Globe Soccer Awards.

«Es un placer estar aquí. Es muy distinto a los otros. Es un placer estar en esta gala. Significa mucho. Muchas generaciones. Esto me motiva para seguir marcando goles y ser mejor. Gracias a mi familia por apoyarme todo el tiempo para seguir jugando. Voy a continuar porque quiero seguir marcando goles y ganar cosas para mi club y mi selección».

«Me gustaría ser campeones este año de la liga porque en todas las ligas en las que estuve las he ganado», añadió el luso

Una liga, la saudí, que para Cristiano Ronaldo está entre las mejores y supera incluso a una europea: «Es mejor que la Ligue 1 (francesa), sin duda. No lo digo porque juegue allí. No me importa lo que piense la gente, pero deberían ir allí, jugar para verlo y correr a 40 grados».

Según declaró el portugués «en Francia todo es el PSG; el resto no vale nada… Son los mejores y eso es un hecho. Ya lo he dicho antes: no entiendo por qué la gente está tan sorprendida».

Noticia al Día / EFE

