Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

La tercera semana de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) comienza este martes con una jornada cargada de emoción, en la que se disputarán cuatro encuentros en simultáneo a partir de las 7:00 p.m. en distintas plazas del país.

En la capital, los Tigres de Aragua visitarán a los Leones del Caracas en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, en un duelo que promete intensidad desde el primer lanzamiento.

Mientras tanto, en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, las Águilas del Zulia recibirán a los Cardenales de Lara, actuales campeones del circuito.

En Valencia, los Navegantes del Magallanes buscan salir del mal momento, recibiendo a los Caribes de Anzoátegui en el José Bernardo Pérez.

Finalmente, en la isla de Margarita, los Bravos se medirán fuerzas ante los Tiburones de La Guaira en el estadio Nueva Esparta, cerrando así una jornada que promete emociones en cada rincón del país.

Juegos programados para este martes 28 de octubre

Tigres de Aragua vs Leones del Caracas (Estadio Monumental, Caracas)

Cardenales de Lara vs Águilas del Zulia (Luis Aparicio, Maracaibo)

Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (José Bernardo Pérez, Valencia)

Tiburones de La Guaira vs Bravos de Margarita (Estadio Nueva Esparta, Margarita)