Martes 28 de octubre de 2025
Deportes

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

Maracaibo, Caracas, Valencia y Nueva Esparta reciben cuatro duelos que darán comienzo a la tercera semana de competencia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional este martes 28 de octubre

Por Daniel García

Foto: Televen
La tercera semana de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) comienza este martes con una jornada cargada de emoción, en la que se disputarán cuatro encuentros en simultáneo a partir de las 7:00 p.m. en distintas plazas del país.

En la capital, los Tigres de Aragua visitarán a los Leones del Caracas en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, en un duelo que promete intensidad desde el primer lanzamiento.

Mientras tanto, en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, las Águilas del Zulia recibirán a los Cardenales de Lara, actuales campeones del circuito.

En Valencia, los Navegantes del Magallanes buscan salir del mal momento, recibiendo a los Caribes de Anzoátegui en el José Bernardo Pérez.

Finalmente, en la isla de Margarita, los Bravos se medirán fuerzas ante los Tiburones de La Guaira en el estadio Nueva Esparta, cerrando así una jornada que promete emociones en cada rincón del país.

Juegos programados para este martes 28 de octubre

Tigres de Aragua vs Leones del Caracas (Estadio Monumental, Caracas)

Cardenales de Lara vs Águilas del Zulia (Luis Aparicio, Maracaibo)

Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (José Bernardo Pérez, Valencia)

Tiburones de La Guaira vs Bravos de Margarita (Estadio Nueva Esparta, Margarita)

Temas:

Noticias Relacionadas

Economía

Juguetes "por montón" para los niños en estas navidades: Cavenju

Cavenju asegura que entraron al país muchas marcas y se pueden conseguir todo tipo de productos incluyendo genéricos de buena calidad
Deportes

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

El experimentado outfielder carabobeño volverá al conjunto insular tras 11 años de ausencia en la pelota criolla. Su debut de temporada está pautado para el 1 de noviembre
Deportes

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

En una semana en condición de local, el conjunto anzoatiguense alcanzó cinco triunfos y solo perdió en una oportunidad ante los Bravos de Margarita
Deportes

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

El lateral español se perderá lo que resta de año, pensando en el retorno con los merengues y la selección española de fútbol


