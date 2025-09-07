Sábado 06 de septiembre de 2025
Cuatro niveles de gobierno reinauguran la cancha deportiva "Santa Clara II de Paz" en la parroquia Cristo de Aranza

Este sábado, 6 de septiembre fue reinaugurada la cancha deportiva “Santa Clara II de Paz”, ubicada en la parroquia Cristo…

Por Noticia al Dia

Cuatro niveles de gobierno reinauguran la cancha deportiva “Santa Clara II de Paz” en la parroquia Cristo de Aranza
Foto: María García
Este sábado, 6 de septiembre fue reinaugurada la cancha deportiva “Santa Clara II de Paz”, ubicada en la parroquia Cristo de Aranza, al sur de Maracaibo. El acto estuvo presidido por Nelson Canquiz, director del Ministerio de Comercio en el estado Zulia, quien agradeció el respaldo del gobierno nacional, regional, municipal y comunal, protagonistas de la recuperación de espacios deportivos en toda la ciudad.

“Estamos muy contentos porque gracias a la articulación de los cuatro niveles de gobierno, nacional, regional, municipal y comunal, encabezados por nuestro hermano Luis Caldera, por nuestro alcalde Gian Carlo Di Martino y por el poder popular, es posible realizar este tipo de obras. Hoy, con la presencia del intendente de Tributos Municipales, ingeniero Oscar Urdaneta, en una alianza perfecta entre el Ministerio de Comercio y la Alcaldía de Maracaibo, entregamos los materiales a la comunidad y al consejo comunal, lo que hizo posible esta obra”, expresó Canquiz.

Foto: María García

El funcionario destacó que el espacio, anteriormente convertido en un vertedero de basura, ha sido recuperado para el disfrute de niños, niñas y adolescentes de la parroquia Cristo de Aranza, donde habitan más de mil 500 familias. Señaló que este tipo de intervenciones contribuyen al bienestar social y al fortalecimiento de la comunidad.

Canquiz informó que ya se han recuperado 55 espacios deportivos en los últimos tres años, permitiendo que jóvenes talentos nacidos en las comunidades alcancen importantes logros. “Solo en Cristo de Aranza tenemos tres niñas que forman parte de la selección nacional de la liga infantil de baloncesto. Estoy seguro de que esta parroquia y el municipio Maracaibo seguirán formando grandes deportistas. Y ahora, que la ciudad está próxima a celebrar un nuevo aniversario, queremos regalarle este espacio deportivo como símbolo de esperanza y desarrollo”, agregó.

Foto: María García

Durante su intervención, el director del Ministerio de Comercio también envió un mensaje de paz al país y a la comunidad internacional: “Hoy, en Venezuela, cuando hay ocho o nueve embarcaciones observando nuestro territorio, nosotros respondemos con obras como esta. Somos un pueblo de paz, rechazamos la violencia y la injerencia extranjera. Los venezolanos queremos ser libres y vivir en paz. A nuestro pueblo y al mundo, les decimos que no tenemos miedo, que seguimos trabajando por nuestra gente”.

Por su parte, el presidente del Instituto Municipal de la Juventud informó que la meta es recuperar al menos una cancha deportiva en cada una de las 18 parroquias de Maracaibo. Para ello, se cuenta con el apoyo de 37 promotores deportivos que impulsan diversas disciplinas en las comunidades marabinas.

Foto: María García

La actividad contó con la presencia de Rafi Suky Secretario de Infraestructura del gobierno regional de Zulia, Marni Gamez Presidenta del Instituto municipal del Deporte, la Concejala Judith Colman, Oscar Urdaneta Gerente de Tributos del SEDEMAT, Carmen Vera Presidenta de la Comuna Combatientes de Chávez y la representante del poder comunal de la parroquia Cristo de Aranza.

Redacción: María García

Noticia al Día

