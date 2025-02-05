Cuatro zulianos participarán en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de karate

La Federación Venezolana de Kárate Do convocó a cuatro atletas del estado a participar como selección nacional en el Campeonato de la Confederación Centro Americana y del Caribe a realizarse del 3 al 9 de marzo en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras.
Así lo informó el sensei Daniel Huérfano, entrenador de los deportistas pertenecientes al Dojo Tenshikan del municipio San Francisco.
Convocados
Diego Moronta / Kata Individual Masculino 10-11 años.
Johan Lozada / Kata Individual Masculino U12
José Barboza / Kata Individual Masculino U14
Luciano Paz / Kumite Masculino +45 Kgs.
Prensa IRDEZ
