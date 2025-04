Culmina la copa Navidad de beisbol y todos son ganadores

Culminó la Copa Navidad de Beisbol en el complejo deportivo la Chamarreta, con seis días de competencia, de alegría y emociones llegó a su fin dejando sensaciones en la organización de que el próximo año será mayor el compromiso.

Orgullosos de presentar a las estrellas del pasado, sacarlos del baúl de la historia resultó un momento de emociones y recuerdos. Al final, los muchachos, todos sin excepción, ganaron, tuvieron la satisfacción de jugar el deporte de su preferencia y compartir.

Capitulo aparte para los padres y madres, quienes estuvieron seis días fajados apoyando, no solo a sus niños, si no también al evento y por eso tienen 20 puntos.

Los campeones fueron los siguientes:

Categoría pitoquitos

Los Astros resultó el equipo campeon en un juego que resultó ser un no hit no run combinado en los brazos de los pequeños lanzadores Moisés González, quien trabajó tres innings, propinando siete ponches y concedió cuatro bases por bolas, relevado por Aaron García, quien continuó con la misma receta en dos inning de labor propinando cinco ponches y concediendo un pasaporte a los chiquitos de Bravos que no pudieron descifrar los pitcheos de González y García. El perdedor por Bravos fue Alan Torres.

C. H. E

Astros 3. 2. 0

Bravos 0 0 0

Bateadores por Astros: Aaron García 2-1, HR.

Lideres individuales:

Campeón bate Romer Paredes.(Bravos).

Campeón pítcher por qué efectividad

Alan Torres.(Bravos).

Más valioso Aaron García.

Categoría preinfantil

Gavilanes se titula campeón al derrotar a Bravos 5×3.

C. H. E

Gavilanes 5. 4. 1. Bravos 3. 4. 0

Pitcher ganador Ángel Bravo y el perdedor fue Andriu Ruiz.

Bateadores por Gavilanes Kenet Vivas 3-1 y Javier Leal 1-1, por Bravos Mathías Oquendo y Carlos Malavé de 2-1 c/u.

Lideres individuales

Campeon bate Esteban Montiel.

Pitcher por efectividad Mathías Carrillo.

Categoría infantil

Pumas se título en apretado juego derrotando a Bravos 2×1.

C. H. E

Pumas 2. 3. 0

Bravos 1. 2. 0



Pitcher ganador Jesús Corredor y el perdedor Mathias Díaz.

Bateadores destacados por Pumas Jesús Corredor de 2-1, 1HR y por Bravos Oswel Contreras 2-1.



Lideres individuales.

Campeon bate Carlos Morales (Pumas), pítcher por efectividad Oswel Contreras.(Bravos) y Más valioso Jesús Corredor.

Categoria Intermedia

Bravos se titula dando cuenta de Astros 6×2.

C. H. E

Astros 2. 2. 0.

Bravos 6. 5. 0.

Pítcher ganador Endri Gutiérrez y el perdedor Hugo Naranjo.

Bateadores por Bravos Juan Altuve y Endri Gutiérrez de 2-1 c/u.

Lideres Individuales

Campeón bate Juan Altuve.(Bravos) .pitcher por efectividad César Rivero (EB).Más valioso Endri Gutiérrez..(Bravos)

