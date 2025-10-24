Curry brilla con 42 puntos y Warriors doblega a Nuggets

Steph Curry brilló con 42 puntos, incluyendo un crucial triple que empató el partido en los últimos segundos del tiempo regular, llevando a los Warriors de Golden State a una victoria de 137-131 sobre los Nuggets de Denver este jueves.

Por su parte, Aaron Gordon estableció un nuevo récord de franquicia para un partido inaugural de temporada, anotando 47 puntos y superando la marca anterior de Alex English, que databa de 1985. Además, sus diez triples igualaron la cifra de Terry Rozier, quien había logrado la misma cantidad en un partido inaugural en 2020.

El final del tiempo regular fue emocionante: Gordon encestó un triple que puso a los Nuggets al frente con 25.7 segundos restantes, pero Curry respondió rápidamente, igualando el marcador con un tiro largo a solo 4.3 segundos del final.

Nikola Jokic tuvo la oportunidad de sellar el juego para Denver, pero falló un tiro en la pintura justo antes del timbre, lo que llevó el partido a tiempo extra, donde los Warriors se hicieron con el control del juego.

Con esto, Golden State inicia la temporada de la NBA con récord de dos triunfos y una derrota. Asimismo, Curry demuestra que sigue siendo un espectáculo digno de ver en el mejor baloncesto del mundo.

Noticia al Día