Lunes 08 de septiembre de 2025
Deportes

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) anunció este lunes que firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional con el reguetonero Daddy…

Por Christian Coronel

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) anunció este lunes que firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional con el reguetonero Daddy Yankee -ahora DY- y la empresa Multinational para continuar desarrollando el deporte en Puerto Rico.

El acuerdo tendrá vigencia las temporadas 2025, 2026, 2027 y 2028, dijo en un comunicado el presidente de la FPF, Iván Rivera.

El convenio busca generar un verdadero impacto a través de actividades conjuntas, apoyo directo a las selecciones nacionales y promoción de valores compartidos entre la Federación, el sector empresarial y la comunidad deportiva, explicó Rivera.

«Este convenio refleja una visión compartida: impulsar el crecimiento del fútbol puertorriqueño desde las bases hasta nuestras selecciones nacionales absolutas, con el respaldo de empresas y figuras que creen en el poder transformador del deporte», destacó el líder federativo.

Indicó además que la incorporación de DY y Multinational en esta iniciativa simboliza una sinergia única, que combina la fuerza empresarial con la proyección cultural y deportiva, abriendo nuevas oportunidades para el fútbol puertorriqueño en el ámbito local e internacional.

Con este acuerdo, de igual manera, la FPF reafirma su compromiso con el desarrollo integral del balompié en Puerto Rico, fortaleciendo su estructura y ampliando las posibilidades de crecimiento para atletas, clubes y selecciones, destacó el organismo deportivo.

Además, DY, Multinational y la FPF, tanto en las previas, durante y después del encuentro entre las selecciones masculinas de Puerto Rico y la campeona mundial de Argentina el 13 de octubre en Chicago, (Illinois, EE.UU.), darán el puntapié inicial a diversas actividades en conjunto que engloba este convenio.

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Corazón de Jesús: Una ciudad te implora protección

Corazón de Jesús: Una ciudad te implora protección

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

¡A votar! Desayuno con sabor a final: la arepa y el pan con chicharrón compiten por el título mundial

¡A votar! Desayuno con sabor a final: la arepa y el pan con chicharrón compiten por el título mundial

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Rick Davies, cofundador de Supertramp, fallece a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer

Rick Davies, cofundador de Supertramp, fallece a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer

Harry Potter regresa con nuevo protagonista:

Harry Potter regresa con nuevo protagonista: "Fue surrealista"

Ariana Grande brilla en los VMAs 2025: Doble victoria por Brighter Days Ahead

Ariana Grande brilla en los VMAs 2025: Doble victoria por Brighter Days Ahead

Presa por ejercer la odontología sin ser profesional en el área

Presa por ejercer la odontología sin ser profesional en el área

Mujer sobrevive a ataque armado tras rechazar a un hombre en Punto Fijo

Mujer sobrevive a ataque armado tras rechazar a un hombre en Punto Fijo

Carlos Alcaraz decidió no jugar la Copa Davis tras ganar el US Open

Carlos Alcaraz decidió no jugar la Copa Davis tras ganar el US Open

Álex Márquez ganó en Cataluña y pospuso la celebración de su hermano Marc

Álex Márquez ganó en Cataluña y pospuso la celebración de su hermano Marc

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Muere

Muere "Malvina" la mascota de Camilo y el artista revienta en llanto en pleno concierto

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

Por un anillo casi pierde su dedo en Maracaibo

Por un anillo casi pierde su dedo en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Al menos 12 fallecidos y 10 heridos tras incendiarse un autobús del transporte público en Ciudad Bolívar

Se desconocen las causas de esta tragedia

Deportes

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

El criollo fue el más destacado de su equipo en la jornada dominical de Grandes Ligas
Al Dia

La Vinotinto publica emotivo video: La historia no nos abrirá la puerta, tendremos que tumbarla juntos

La Vinotinto publicó un emotivo video a través de sus redes sociales este lunes 8 de septiembre previo al duelo…
Deportes

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

En una ceremonia previa al duelo frente a los Nacionales de Washington, Sosa y su excompañero Derrek Lee recibieron la tradicional chaqueta azul que distingue a los miembros del Salón de la Fama de los Cachorros

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025