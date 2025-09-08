Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) anunció este lunes que firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional con el reguetonero Daddy Yankee -ahora DY- y la empresa Multinational para continuar desarrollando el deporte en Puerto Rico.

El acuerdo tendrá vigencia las temporadas 2025, 2026, 2027 y 2028, dijo en un comunicado el presidente de la FPF, Iván Rivera.

El convenio busca generar un verdadero impacto a través de actividades conjuntas, apoyo directo a las selecciones nacionales y promoción de valores compartidos entre la Federación, el sector empresarial y la comunidad deportiva, explicó Rivera.

«Este convenio refleja una visión compartida: impulsar el crecimiento del fútbol puertorriqueño desde las bases hasta nuestras selecciones nacionales absolutas, con el respaldo de empresas y figuras que creen en el poder transformador del deporte», destacó el líder federativo.

Indicó además que la incorporación de DY y Multinational en esta iniciativa simboliza una sinergia única, que combina la fuerza empresarial con la proyección cultural y deportiva, abriendo nuevas oportunidades para el fútbol puertorriqueño en el ámbito local e internacional.

Con este acuerdo, de igual manera, la FPF reafirma su compromiso con el desarrollo integral del balompié en Puerto Rico, fortaleciendo su estructura y ampliando las posibilidades de crecimiento para atletas, clubes y selecciones, destacó el organismo deportivo.

Además, DY, Multinational y la FPF, tanto en las previas, durante y después del encuentro entre las selecciones masculinas de Puerto Rico y la campeona mundial de Argentina el 13 de octubre en Chicago, (Illinois, EE.UU.), darán el puntapié inicial a diversas actividades en conjunto que engloba este convenio.

Daddy Yankee y Multinational llegaron a un acuerdo de mercadeo mercadeo y promoción hasta el 2028 con la Federación Puertorriqueña de Fútbol, el cual busca impactar el crecimiento de dicho deporte en Puerto Rico desde las categorías menores hasta la selección nacional, según… pic.twitter.com/Q3IBQR4SeK — Molusco (@Moluskein) September 8, 2025

Noticia al Día / EFE