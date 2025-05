Dallas Mavericks superan a Miami Heat en un emocionante 118-113

Los Dallas Mavericks recibieron a los Miami Heat el jueves, aprovechando su ventaja como locales. Los Heat podrían haberse visto afectados por el desfase horario, ya que su juego más reciente fue una derrota 115-101 ante los Oklahoma City Thunder en el Paycom Center el miércoles.

Actuación destacada de los Mavericks

Los Mavericks derrotaron a los Heat 118-113 en el American Airlines Center. Dallas mejoró su récord a 30-26, ganando su segundo juego consecutivo, mientras que Miami cayó a 25-28 y sumó su cuarta derrota consecutiva. Dante Exum lideró a los Mavericks con 27 puntos, tres rebotes y cuatro asistencias. Max Christie le siguió con 19 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias. Spencer Dinwiddie aportó 18 puntos, tres rebotes y seis asistencias.

Resumen del partido Mavericks-Heat

El juego entre los Dallas Mavericks y los Miami Heat fue intenso de principio a fin. Los Mavericks no contaron con Anthony Davis debido a una distensión del aductor izquierdo, Caleb Martin con una distensión de cadera derecha, Daniel Gafford con un esguince de rodilla derecha, Dereck Lively II con una fractura por estrés en el tobillo derecho, Dwight Powell con una distensión de cadera derecha y Kyrie Irving con dolor en el hombro derecho.

Por su parte, los Heat no contaron con Andrew Wiggins por enfermedad estomacal, Bam Adebayo con una contusión en la rodilla izquierda, Dru Smith con una rotura de Aquiles izquierda que puso fin a su temporada, Isaiah Stevens con una lesión no revelada, Kevin Love por razones personales y Terry Rozier por enfermedad estomacal. Las dificultades de los Heat no se limitaron solo a las lesiones, sino también a las derrotas. Tras el partido del miércoles, Adebayo declaró que jugadores y entrenadores deben cambiar, no solo las plantillas.

Desempeño clave en el juego

El quinteto inicial de los Mavericks incluyó a Dante Exum, Max Christie, Spencer Dinwiddie, Olivier-Maxence Prosper y Kessler Edwards. El primer cuarto fue un intercambio de canastas entre ambos equipos. Max Christie destacó con un tiro temprano, mientras que Kel’el Ware brilló con una clavada al final del cuarto. Los Heat terminaron el primer cuarto con una ventaja de 22-21.

El segundo cuarto comenzó con un ritmo rápido para los Mavericks, pero los Heat igualaron el ritmo. Brandon Williams encestó un triple desde la esquina, y Ware continuó brillando con otra clavada. Los Heat se fueron al descanso con una ventaja de 56-55.

El tercer cuarto comenzó lento, pero ambos equipos fueron acelerando. Maxence Prosper mostró su esfuerzo al superar a los defensores en un momento, mientras que Tyler Herro usó un giro para forzar un tiempo muerto de los Mavericks. Dallas lideró 84-83 al final del tercer cuarto. El último cuarto fue un intercambio constante de canastas. Naji Marshall encestó un triple desde la esquina, mientras que Nikola Jovic realizó una clavada. Los Mavericks ganaron 118-113 en el tiempo reglamentario.

Momentos destacados del partido

El juego entre los Dallas Mavericks y los Miami Heat incluyó múltiples momentos destacados, como la reciente compilación del Sports Business Journal sobre los últimos titulares de los Mavericks. El SBJ incluyó el artículo del Fort Worth Star-Telegram sobre el intercambio de Luka Doncic, que resultó en una "horrible PR" para los Mavericks debido a las continuas protestas de los aficionados.

Para los Mavericks, el reciente informe de Sports Illustrated sobre Lou Williams, un veterano de 17 años en la NBA, ha generado discusión en el mundo del baloncesto. Williams opinó sobre la expulsión de aficionados del juego del lunes. Según Williams, eso forma parte de la experiencia del aficionado y de ser un fanático, que puede estar descontento con las decisiones de la franquicia y protestar pacíficamente.

Por su parte, los Heat han enfrentado problemas estomacales en el vestuario, según la reciente actualización del Miami Herald. Jaime Jaquez Jr. se perdió la práctica del domingo por problemas estomacales, Tyler Herro se despertó el lunes sintiéndose enfermo, y Duncan Robinson y Terry Rozier también se sintieron mal antes del partido contra los Thunder.