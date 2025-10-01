Daniel Palencia encaminó al triunfo de Cachorros sobre Padres en la Serie de Comodín

El lanzador venezolano Daniel Palencia protagonizó una actuación estelar en el primer juego de la Serie del Comodín de la Liga Nacional, guiando a los Cachorros de Chicago a una victoria 3-1 sobre los Padres de San Diego en el Wrigley Field.

Palencia, quien se desempeñó como cerrador durante gran parte de la temporada, regresó de una lesión justo a tiempo para la postemporada. En esta ocasión, asumió el rol de relevista y subió al montículo en la parte alta del quinto inning, reemplazando al abridor Matthew Boyd, retirando a los dos últimos outs del episodio, incluyendo un duelo frente a su compatriota Luis Arráez, quien terminó el encuentro de 4-0.

La ofensiva de los Cachorros respondió de inmediato en la parte baja del mismo inning, cuando Seiya Suzuki y Carson Kelly conectaron jonrones consecutivos que voltearon el marcador y encendieron a la afición local.

Palencia volvió al montículo en el sexto episodio y lo retiró por la vía rápida, incluyendo ponches a Manny Machado y Jackson Merrill. Su recta de cuatro costuras alcanzó velocidades de 100 y 101 mph, dejando claro su dominio. En total, lanzó 1.2 innings sin permitir hits ni carreras, con 17 pitcheos, 13 de ellos en zona de strike.

La carrera del seguro llegó en el octavo inning gracias a un elevado de sacrificio de Nico Hoerner que permitió a Dansby Swanson anotar. El bullpen de los Cachorros se mostró intratable, retirando a los últimos 14 bateadores en fila para sellar el triunfo.

Con esta actuación, Daniel Palencia consiguió su primera victoria en postemporada, en su debut en esta instancia, consolidándose como el venezolano más destacado del encuentro. Además de Arráez, Freddy Fermín también vio acción, terminando de 3-1 como receptor.

