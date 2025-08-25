Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

El lanzador derecho Daniel Palencia volvió a imponer respeto desde el montículo al asegurar una nueva victoria 4-3 para los Cachorros de Chicago frente a los Angelinos de Los Angeles durante la jornada dominical de este 24 de agosto.

En una actuación de alto calibre, el venezolano trabajó por espacio de un inning, permitió un solo imparable, otorgó un boleto y ponchó a tres bateadores para sumar otro rescate en su brillante temporada.

Con este salvamento, Palencia alcanzó una cifra histórica que lo coloca junto a Héctor Rondón y Adbert Alzolay como los únicos tres lanzadores venezolanos en registrar tal cantidad de juegos salvados en una campaña con los Cubs.

El cerrador criollo suma ya 20 rescates en la zafra, con una efectividad de 1.89 en 47.2 entradas lanzadas, consolidándose como uno de los brazos más confiables del bullpen.

