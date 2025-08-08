Darwin Machís acordó con el UCV FC

UCV FC ha logrado un acuerdo con el delantero venezolano Darwin Machís, quien se incorporará al equipo tras una destacada trayectoria internacional. La información fue reportada por el periodista Mario Sánchez a través de redes sociales.

Machís, formado en Mineros de Guayana, inició su carrera profesional en 2012 y desde entonces ha militado en clubes de España, Portugal, Italia y México. Su más reciente participación fue con el Real Valladolid de LaLiga española.

Con esta incorporación, UCV FC refuerza su plantilla con experiencia internacional y talento vinotinto, en miras a sus próximos compromisos de la presente temporada en la Liga Futve.