Darwin Machís fue castigado en Valladolid por falta de compromiso

El venezolano Darwin Machís fue castigado por su entrenador Paulo Pezzolano en el Real Valladolid (su actual club) por falta de compromiso en los entrenamientos.

Con esto, el criollo quedó fuera de la convocatoria del equipo para enfrentar al Astur en la primera ronda de la Copa del Rey. Asimismo, los pucelanos se llevaron la victoria 4-1.

Pezzolano también dejó fuera de la lista a Kenedy, Marcos André y De la Hoz, quienes no pudieron viajar a Oviedo para enfrentar al Astur, equipo que juega en el estadio Hermanos Llana.

"Yo no vengo a hacer amigos. Yo voy a hacer siempre lo mejor para el club. Y lo mejor para el club o para la plantilla, en este caso, parece que es no contar, en la medida de lo posible, con algunos de los jugadores con los que no está contento “por su rendimiento" fueron las palabras del DT.

A su vez, Machís también recibió duras críticas por su bajo nivel en el encuentro de la Vinotinto ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

