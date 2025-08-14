Darwin Machís fue presentado oficialmente en UCV FC

El extremo Vinotinto Darwin Machís, de 32 años, fue anunciado este miércoles 13 de agosto como nuevo jugador de UCV FC.
¡Un Internacional Vinotinto es tricolor! El de Tucupita, Darwin Machís, es la nueva incorporación de la UCV FC para lo que resta de temporada. ¡Emocionados por verte jugar, Darwin!, fueron las palabras del actual campeón del fútbol venezolano.
Machís regresa al fútbol venezolano luego de 13 años en el exterior, donde defendió las camisetas de Granada, Vitória de Guimarães, Hércules, Huesca, Leganés, Udinese, Cádiz, Juárez y Valladolid.
Cabe destacar que su último equipo fue el Real Valladolid de la Primera División de España, que descendió a la Segunda División.
