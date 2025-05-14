Martes 19 de agosto de 2025
Deportes

Darwin Núñez no estará con Uruguay para el duelo ante la Vinotinto

Los charrúas no podrán contar con el delantero para los juegos ante Paraguay y Venezuela

Por Daniel García

Foto: AP
El delantero uruguayo Darwin Núñez, jugador del Liverpool, no podrá disputar las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, que comienzan a partir del 5 de junio, luego de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó la apelación presentada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La AUF intentó reducir la sanción impuesta a Núñez, quien, junto a Ronald Araújo, José María Giménez, Rodrigo Betancur y Mathías Olivera, recibió un castigo tras los incidentes ocurridos al término de la semifinal de la Copa América 2024.

Los jugadores sancionados cumplieron con su sanción, a excepción de Núñez, quien solo había completado dos de los cinco partidos antes de que la AUF solicitara una medida cautelar que le permitió seguir jugando.

Uruguay visitará a Paraguay y recibirá a la Vinotinto en las próximas jornadas sin su delantero estrella. Núñez deberá esperar hasta la última fecha de las eliminatorias para volver a representar a la celeste.

Temas:

