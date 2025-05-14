Darwin Núñez no estará con Uruguay para el duelo ante la Vinotinto

El delantero uruguayo Darwin Núñez, jugador del Liverpool, no podrá disputar las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, que comienzan a partir del 5 de junio, luego de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó la apelación presentada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La AUF intentó reducir la sanción impuesta a Núñez, quien, junto a Ronald Araújo, José María Giménez, Rodrigo Betancur y Mathías Olivera, recibió un castigo tras los incidentes ocurridos al término de la semifinal de la Copa América 2024.

Los jugadores sancionados cumplieron con su sanción, a excepción de Núñez, quien solo había completado dos de los cinco partidos antes de que la AUF solicitara una medida cautelar que le permitió seguir jugando.

Uruguay visitará a Paraguay y recibirá a la Vinotinto en las próximas jornadas sin su delantero estrella. Núñez deberá esperar hasta la última fecha de las eliminatorias para volver a representar a la celeste.

