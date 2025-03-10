Dave Roberts extendió su contrato con Dodgers por cuatro años

El mánager Dave Roberts acordó su extensión de contrato con Dodgers de Los Ángeles por cuatro años y más de ocho millones de dólares.

Roberts tiene nueve apariciones en postemporada, ocho títulos de División Oeste de la Liga Nacional, cuatro apariciones de Serie Mundial y dos títulos de Serie Mundial.

Por su parte, tiene el mayor porcentaje de victorias para un mánager con un mínimo de 1000 juegos. Además, es el estratega mejor pagado en términos de AAV en la historia de las Grandes Ligas.

Dodgers, MGR Dave Roberts reportedly agree to contract extension through 2028, per @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/PvGgcy45uq — MLB (@MLB) March 10, 2025

Noticia al Dia