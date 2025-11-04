Martes 04 de noviembre de 2025
Al Dia

David Beckham recibe el título de caballero ante el rey Carlos III

A sus 50 años, Beckham recibió este reconocimiento por sus contribuciones al deporte y a la caridad, acompañado por su esposa Victoria y sus padres

Por Christian Coronel

David Beckham recibe el título de caballero ante el rey Carlos III
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El exfutbolista del Manchester United y de la selección inglesa, David Beckham, ha sido condecorado con el título de caballero del Reino Unido por el Rey Carlos III en una emotiva ceremonia en el Castillo de Windsor.

A sus 50 años, Beckham recibió este reconocimiento por sus contribuciones al deporte y a la caridad, acompañado por su esposa Victoria y sus padres, quienes mostraron su orgullo en el evento. “Estoy inmensamente orgulloso”, expresó David meses atrás al enterarse de su inclusión en la lista de honores del cumpleaños del Rey.

El camino hacia este título no fue fácil. Beckham fue propuesto por primera vez en 2011, gracias a su papel en la candidatura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero su nominación fue bloqueada debido a un presunto caso de evasión fiscal que también afectó a otras celebridades.

Tras su retiro en 2013 y la aclaración de su situación financiera, las puertas de la realeza se abrieron nuevamente para él. Desde entonces, figuras del ámbito político y deportivo han abogado por que el conocido como “Golden Balls” recibiera este honor.

Además de su destacada carrera deportiva, Beckham ha dedicado gran parte de su vida al trabajo humanitario, siendo embajador de UNICEF durante dos décadas y, más recientemente, embajador de The King’s Foundation, que promueve la educación y la sostenibilidad.

Durante una visita a Highgrove Gardens, compartió anécdotas con el Rey sobre su interés en la apicultura, afirmando que “liderar con propósito siempre será mi mayor reto”.

Con este título, Beckham no solo reafirma su estatus como un ícono global, sino que también inicia un nuevo capítulo en su vida personal.

A partir de ahora, Sir David Beckham se une oficialmente a la élite de británicos distinguidos por la corona, mientras que su esposa Victoria será reconocida como Lady Beckham.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el Sur del Lago

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el Sur del Lago

TSJ aprobó extradición de El Caracas

TSJ aprobó extradición de El Caracas

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 4 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 4 de noviembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

El futbolista francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación

El futbolista francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación

Brasil presentó su lista de convocados para los próximos amistosos: No está Neymar

Brasil presentó su lista de convocados para los próximos amistosos: No está Neymar

Real Madrid rinde tributo a Diogo Jota en su llegada a Anfield

Real Madrid rinde tributo a Diogo Jota en su llegada a Anfield

Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

Harold Castro se alzó con el Premio Jugador de la Semana en la LVBP

Harold Castro se alzó con el Premio Jugador de la Semana en la LVBP

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026

Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026

Aseguran que el ‘Zar de la belleza’

Aseguran que el ‘Zar de la belleza’ "ya no estará más" en el Miss Universo

Herido joven tras sufrir accidente de tránsito en Las Playitas

Herido joven tras sufrir accidente de tránsito en Las Playitas

Noticias Relacionadas

Deportes

David Beckham recibe el título de caballero ante el rey Carlos III

A sus 50 años, Beckham recibió este reconocimiento por sus contribuciones al deporte y a la caridad, acompañado por su esposa Victoria y sus padres
Al Dia

Cuatro meses sin luz llevan más de 87 familias del barrio Torito Fernández, al Oeste de Maracaibo

La falta del suministro eléctrico llevó a la comunidad de la avenida 111D,111E y 111A, a requerir ayuda a las autoridades competentes de la región. Sin embargo, no han sido atendidos
Deportes

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

Grabow formó parte de los 1.600 competidores en Hawái, enfrentándose a un recorrido famoso por sus largas subidas y fuertes vientos. Esta fue su undécima competencia Ironman
Al Dia

La venezolana Valentina Ávila debuta en Nueva York como directora con la obra vanguardista "The Wish"

Ávila es una artista escénica recién graduada del prestigioso Stella Adler Acting Studio en Nueva York, y alumna de la Central Michigan University con un BFA en Actuación y Dirección (y un minor en Danza).

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025