David Beckham recibe el título de caballero ante el rey Carlos III

El exfutbolista del Manchester United y de la selección inglesa, David Beckham, ha sido condecorado con el título de caballero del Reino Unido por el Rey Carlos III en una emotiva ceremonia en el Castillo de Windsor.

A sus 50 años, Beckham recibió este reconocimiento por sus contribuciones al deporte y a la caridad, acompañado por su esposa Victoria y sus padres, quienes mostraron su orgullo en el evento. “Estoy inmensamente orgulloso”, expresó David meses atrás al enterarse de su inclusión en la lista de honores del cumpleaños del Rey.

El camino hacia este título no fue fácil. Beckham fue propuesto por primera vez en 2011, gracias a su papel en la candidatura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero su nominación fue bloqueada debido a un presunto caso de evasión fiscal que también afectó a otras celebridades.

Tras su retiro en 2013 y la aclaración de su situación financiera, las puertas de la realeza se abrieron nuevamente para él. Desde entonces, figuras del ámbito político y deportivo han abogado por que el conocido como “Golden Balls” recibiera este honor.

Además de su destacada carrera deportiva, Beckham ha dedicado gran parte de su vida al trabajo humanitario, siendo embajador de UNICEF durante dos décadas y, más recientemente, embajador de The King’s Foundation, que promueve la educación y la sostenibilidad.

Durante una visita a Highgrove Gardens, compartió anécdotas con el Rey sobre su interés en la apicultura, afirmando que “liderar con propósito siempre será mi mayor reto”.

Con este título, Beckham no solo reafirma su estatus como un ícono global, sino que también inicia un nuevo capítulo en su vida personal.

A partir de ahora, Sir David Beckham se une oficialmente a la élite de británicos distinguidos por la corona, mientras que su esposa Victoria será reconocida como Lady Beckham.

Arise, Sir David Beckham. ✨



This morning at Windsor Castle, The King presented Sir David Beckham with a Knighthood for Services to Sport and to Charity. pic.twitter.com/BpRQJ1lIJG — The Royal Family (@RoyalFamily) November 4, 2025

