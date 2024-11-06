David Concepción se someterá a un trasplante de pulmones

David Concepción, leyenda del beisbol venezolano y las Grandes Ligas, se someterá a un trasplante de pulmones esta misma semana en Miami.

Concepción, de 76 años, se encuentra hospitalizado en el Jackson Memorial Hospital de Miami y estuvo en terapia intensiva. Dicho esto, según informes, se ha recuperado y ya puede hablar de manera normal.

"El Rey" supo brillar en las décadas de 1970 y 1980 con los Rojos de Cincinnati en las Grandes Ligas, mientras hacía lo mismo en la LVBP con los Tigres de Aragua.

"Quiero expresar, en mi nombre y en el de toda mi familia, un sincero y profundo agradecimiento a cada uno de los miembros del personal médico, enfermeras, personal administrativo y a todo el equipo de trabajo del Jackson Memorial Hospital de Miami" escribió David Concepción en una carta dirigida al hospital.

