David Martínez no está lesionado y se presenta como alternativa para la convocatoria de la Vinotinto

El extremo venezolano David Martínez, jugador de Los Angeles FC, encendió las alarmas tras abandonar el terreno de juego en la última jornada de la MLS por molestias en su hombro. La situación generó inquietud entre fanáticos que esperan verlo en la próxima convocatoria del técnico Fernando "Bocha" Batista.

Sin embargo, según informó el periodista Francisco Petrocelli, la lesión del juvenil no sería grave. Martínez sufrió un ligamento estirado en el hombro, condición que podría resolverse con terapias, permitiéndole regresar pronto a las canchas con su club.

Este escenario abre la posibilidad de que el jugador sea considerado para la convocatoria de Venezuela, especialmente tras la baja de Yeferson Soteldo, quien sufrió una lesión de grado 2 en su muslo izquierdo, lo que complica su participación en la próxima doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas.

La evolución de Martínez en los próximos días será clave para definir si podrá ser considerado por Batista para la convocatoria del combinado nacional en los compromisos venideros.

