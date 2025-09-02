David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

La Vinotinto sufre una baja inesperada en la previa del duelo ante Argentina, se trata del joven mediocampista David Martínez, quien no se trasladará a Buenos Aires tras sufrir un golpe en el hombro derecho durante el partido entre LAFC y San Diego FC por la MLS, según reportó el periodista Francisco Petrocelli en su programa Ruta Vinotinto.

Martínez, de 19 años, abandonó el campo al minuto 60 con visibles muestras de dolor, encendiendo las alarmas tanto en su club como en la selección nacional. Aunque no viajará a Argentina, trabaja para estar disponible en el segundo compromiso ante Colombia en Maturín, donde podría reencontrarse con la selección.

El cuerpo técnico de Fernando Batista sigue de cerca su evolución, mientras el entorno del jugador mantiene la esperanza de una recuperación oportuna.

