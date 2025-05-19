David Martínez sufrió lesión y encendió las alarmas en Los Ángeles FC

El futbolista venezolano David Martínez salió lesionado en su hombro derecho al minuto 60 del duelo entre Los Ángeles FC y LA Galaxy por la MLS este domingo 18 e mayo.

Según reportes de Estados Unidos, se espera mayor información en las próximas horas sobre la gravedad de la lesión del criollo.

Cabe destacar que David Martínez se quedó fuera de la última convocatoria de la Vinotinto. Por su parte, Los Ángeles FC ocupa el quinto puesto de la Conferencia Oeste de la MLS con 22 puntos.

🏥 David Martínez salió lesionado en su hombro derecho al minuto 60 del duelo entre LAFC y LA Galaxy por la MLS. Se espera mayor información desde Estados Unidos 😥 pic.twitter.com/RPhQokapQS — Idioma Futve (@idiomafutve) May 19, 2025

