David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

El jardinero venezolano David Peralta volverá a la acción en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tras más de una década de ausencia. El experimentado pelotero, de 38 años, se incorporará a los Bravos de Margarita y se espera que haga su debut el sábado ante los Cardenales de Lara.

Esta será la primera participación de Peralta en la pelota criolla desde la temporada 2014-2015, cuando también defendió los colores del conjunto insular. Su regreso ha generado gran expectativa entre los fanáticos, quienes celebran la vuelta de uno de los bateadores más consistentes del país en la última década.

El equipo confirmó que Peralta ya se encuentra en proceso de integración y que su presencia aportará profundidad y liderazgo al roster de los Bravos, que buscan la clasificación a la postemporada de la pelota criolla.

La LVBP continúa sumando figuras de peso, fortaleciendo el espectáculo deportivo y el vínculo con la afición venezolana.

