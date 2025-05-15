¡De carambola! Wilyer Abreu protagonizó una increíble jugada

El zuliano Wilyer Abreu protagonizó una increíble jugada este miércoles 14 de mayo en el duelo entre los Medias Rojas de Boston y los Tigres de Detroit.

Fue en la parte baja del séptimo episodio, cuando el encuentro estaba igualado a cinco carreras. Kerry Carpenter conectó un batazo entre el jardín central y el jardín derecho, cuando Abreu saltó la barda para atrapar la pelota. Acto siguiente, la misma se le cae, y es interceptada (casi que de casualidad) por Ceddanne Rafaela.

Esto causó impacto y emoción en los peloteros y sus compañeros, siendo catalogada como una jugada pocas veces vista en el beisbol.

Los Tigres de Detroit, quienes son líderes de la División Central de la Liga Americana, terminaron ganando el juego por seis carreras a cinco. Por su parte, los Medias Rojas de Boston (derrotados) ocupan el segundo puesto de la División Este.

Lee también: Draymond Green fue multado por cuestionar integridad de árbitros de la NBA

WILYER ABREU AND CEDDANNE RAFAELA JUST MADE THE GREATEST PLAY OF THE LAST DECADE AND IM NOT EXAGGERATING

pic.twitter.com/pi3M4BHcUp — Depressed Red Sox Fan (@TheDepressedSox) May 15, 2025

Noticia al Dia