De vuelta: Jackson Chourio es activado por los Cerveceros

El jardinero zuliano Jackson Chourio, fue activado este sábado por los Cerveceros de Milwaukee, luego de superar una distensión en el tendón de la corva derecha que lo mantuvo fuera de acción desde finales de julio.

La decisión se oficializó antes del compromiso ante los Azulejos de Toronto, en una jornada que marca el regreso para la joven promesa. Para abrirle espacio en el roster, el equipo envió al jardinero Brandon Lockridge a Triple-A Nashville y reactivó al lanzador zurdo Robert Gasser.

Chourio, de apenas 21 años, ha sido una de las sensaciones de la temporada. Antes de la lesión, mantenía una línea ofensiva de .276 de promedio, con 17 cuadrangulares, 67 carreras impulsadas y 18 bases robadas, consolidándose como pieza clave en la ofensiva de Milwaukee.

