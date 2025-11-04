Martes 04 de noviembre de 2025
¡Debut soñado! La Vinotinto Sub-17 goleó a Inglaterra en el inicio del Mundial de Qatar

Los goles de la selección de Venezuela fueron obra de Román Davis, Dioner Fuentes (en el primer tiempo) y Eider Barrios (en el complemento)

Por Christian Coronel

La Vinotinto Sub-17 de Oswaldo Vizcarrondo goleó 3-0 a Inglaterra este martes 4 de noviembre en su debut en la Copa del Mundo de Qatar.

Los goles fueron obra de Román Davis (un disparo sin ángulo que se le "coló" al arquero rival), Dioner Fuentes (después de un tiro potente cerca de la medialuna), y Eider Barrios (tras aprovechar un rebote del guardameta).

El conjunto inglés fue superior a Venezuela en el primer tiempo y contó con las mejores llegadas; sin embargo, después del primer gol vinotinto (al minuto 40), el equipo de Vizcarrondo supo aprovechar las ocasiones de peligro.

Con este resultado, la Vinotinto da un paso muy importante en su lucha por clasificar en el primer puesto del grupo E, que comparte con Inglaterra, Haití y Egipto (enfrentará a este último el próximo viernes).

