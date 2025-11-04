¡Debut soñado! La Vinotinto Sub-17 goleó a Inglaterra en el inicio del Mundial de Qatar

La Vinotinto Sub-17 de Oswaldo Vizcarrondo goleó 3-0 a Inglaterra este martes 4 de noviembre en su debut en la Copa del Mundo de Qatar.

Los goles fueron obra de Román Davis (un disparo sin ángulo que se le "coló" al arquero rival), Dioner Fuentes (después de un tiro potente cerca de la medialuna), y Eider Barrios (tras aprovechar un rebote del guardameta).

El conjunto inglés fue superior a Venezuela en el primer tiempo y contó con las mejores llegadas; sin embargo, después del primer gol vinotinto (al minuto 40), el equipo de Vizcarrondo supo aprovechar las ocasiones de peligro.

Con este resultado, la Vinotinto da un paso muy importante en su lucha por clasificar en el primer puesto del grupo E, que comparte con Inglaterra, Haití y Egipto (enfrentará a este último el próximo viernes).

𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐕𝐈𝐍𝐎𝐓𝐈𝐍𝐓𝐎 🇻🇪



𝑨𝒍𝒎𝒂, 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐́𝒏, 𝑽𝑬𝑵𝑬𝒁𝑼𝑬𝑳𝑨 👊🏽



Inglaterra 0-3 𝑽𝒆𝒏𝒆𝒛𝒖𝒆𝒍𝒂



⚽️ Roman Davis (39’)

⚽️ Dioner Fuentes (45’)

⚽️ Eider Barrios (90+2’)



𝑵𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒏𝒐 en el Mundial Sub 17 inicia con triunfo.… pic.twitter.com/TmWG9wPmNH — La Vinotinto (@SeleVinotinto) November 4, 2025

