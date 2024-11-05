Debut triunfal del kickingball zuliano en los JDNJ 2024

El equipo de Kickingball Campo del estado Zulia debutó con triunfo ante las representantes de Bolívar en un juego cerrado que tuvo como escenario el Estadio Miguel "Tata Solís" en Maturín, Monagas.

Este martes 5 de noviembre, iniciaron los encuentros de la disciplina con cuatro juegos. Las zulianas dejaron en el campo a las bolivarenses y se impusieron 1-0 con una acción final de doble play para las zulianas y un pisa y corre por parte de la jugadora en tercera base.

Foto: Prensa IRDEZ

Asimismo, Yormary Tirajara fue la jugadora más valiosa del encuentro y lanzadora ganadora con nueve innings lanzados, donde permitió cuatro imparables y tres bases por bolas. Además ponchó a dos rivales.

Desde la Gobernación del Zulia, la Secretaría Regional de Deportes e IRDEZ, felicitamos a nuestras "chamas" por iniciar con buen pie la representación zuliana en la máxima cita deportiva nacional.

Próximo Encuentro: Miércoles 6 de noviembre vs. Táchira.

Hora: 9.00 AM

Noticia al Dia / Prensa IRDEZ