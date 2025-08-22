Viernes 22 de agosto de 2025
Deportes

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

La orden de dejar en libertad a los detenidos fue dictada a última hora de este jueves por la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio 4, de la localidad bonaerense de Avallaneda

Por Christian Coronel

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina
La Justicia de Argentina ordenó dejar en libertad a 104 hinchas de la U de Chile que habían sido detenidos en los violentos incidentes del miércoles último durante el partido con Independiente de Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, informaron este viernes fuentes judiciales.

La orden de dejar en libertad a los detenidos fue dictada a última hora de este jueves por la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio 4, de la localidad bonaerense de Avallaneda.

Los graves incidentes del miércoles comenzaron sobre el final de la primera mitad del encuentro, con el partido igualado a uno y un global de 2-1 en favor de los chilenos, cuando fanáticos del equipo visitante situados en una de las tribunas más altas del estadio de Independiente comenzaron a lanzar butacas y trozos de la grada extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del ‘Rojo’.

Aficionados de Independiente intentaron acercarse al sector visitante, lo que obligó al refuerzo de la seguridad con personal de infantería policial, en paralelo con la evacuación de los hinchas chilenos.

Pese a los esfuerzos por contener la violencia, un grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de aficionados chilenos, que fueron violentamente atacados.

Los incidentes dejaron un saldo de una veintena de heridos -uno de ellos en cuidados intensivos- y más de un centenar de detenidos, la gran mayoría de ellos pertenecientes a la afición visitante.

Por los graves incidentes, el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, viajó este jueves a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien le prometió que Argentina trabajaría «con toda prontitud y con toda responsabilidad para que haya realmente un debido proceso y haya justicia».

«Los que no cometieron ningún delito se podrán volver a su casa tranquilos, los que cometieron delitos, las pagarán. Como nosotros siempre decimos: el que las hace las paga, sea del club que sea, sea de la nacionalidad que sea», señaló Bullrich durante una conferencia conjunta con Elizalde en la sede del Ministerio de Seguridad en Buenos Aires.

Noticia al Día / EFE

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

