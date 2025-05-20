Deportes Iquique respalda a futbolista venezolana Jhoagny Contreras tras denunciar ataques xenófobos

La futbolista venezolana Jhoagny Contreras, actual jugadora de Deportes Iquique, denunció haber sido víctima de ataques xenófobos por parte de jugadoras de Deportes Recoleta durante el partido disputado el domingo en la Liga Femenina de Chile.

Ante la denuncia, el club Iquique expresó su solidaridad y respaldo absoluto a la jugadora, rechazando con firmeza lo ocurrido. Asimismo, anunció que presentará una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, argumentando que los hechos atentaron contra los valores fundamentales del deporte.

Contreras, de 23 años, brilló en el encuentro al marcar los dos goles que le dieron la victoria a su equipo por 2-0, pero en sus declaraciones reveló que, más allá del resultado, los ataques verbales que recibió no fueron un episodio aislado. "No es la primera vez que sucede algo así con los venezolanos, dentro y fuera del campo", expresó la jugadora.

La delantera, quien ya había jugado en Everton de Viña del Mar, comenzó su carrera profesional en Deportivo Táchira, club de su ciudad natal San Cristóbal. Su camino la ha llevado por Perú y Chile, consolidándose como una de las referentes ofensivas de Iquique, equipo que actualmente ocupa el cuarto puesto en la clasificación con 26 puntos, mientras que Recoleta se mantiene en la parte baja de la tabla.

Lee también: Soteldo se perdería la doble jornada de la Vinotinto por Eliminatorias Sudamericanas