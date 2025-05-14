Deportivo Pereira marcha invicto desde la llegada de Rafael Dudamel

El Deportivo Pereira marcha invicto desde la llegada al banquillo del director técnico venezolano Rafael Dudamel, quien condujo al equipo a sumar su quinto compromiso sin perder, luego de la victoria 1-0 de sus dirigidos ante el Pasto.

La importante victoria del elenco colombiano le permite ostentar tres victorias, par de empates y cuatro arcos en cero en cinco juegos bajo la dirección de Dudamel.

Actualmente, Pereira ostenta 25 puntos, ocupando el undécimo lugar en la tabla, a solo dos unidades de Once Caldas, que ocupa el octavo puesto.

Este buen momento, marca una notable mejora defensiva y un rendimiento sólido que revive las esperanzas del equipo de meterse en el cuadrangular final, algo que parecía imposible previo a la llegada del estratega yaracuyano.

