Viernes 26 de septiembre de 2025
Deportivo Táchira logró su undécima estrella en el fútbol venezolano

Este domingo 8 de diciembre, el Deportivo Táchira logró alcanzar su undécima estrella en el fútbol venezolano tras superar (4-2)…

Por Daniel García

Deportivo Táchira logró su undécima estrella en el fútbol venezolano
Este domingo 8 de diciembre, el Deportivo Táchira logró alcanzar su undécima estrella en el fútbol venezolano tras superar (4-2) por penales al Carabobo FC en un juego que finalizó 0-0 en el Misael Delgado de Valencia.

En la tanda de penales anotaron por los aurinegros Felipe Pardo, así como de Maurice Cova, Carlos ‘Pipo’ Vivas y Pablo Camacho lograron que el club aurinegro consiguiera su segundo título consecutivo, luego de clasificar invicto a la fase final del Torneo Clausura con siete juegos ganados y seis empatados.

Deportivo Táchira mostró su técnica desde el inicio del partido y amenazó con varios intentos fallidos de cara al gol, mientras que Carabobo dominó el balón la mayor parte del juego, pero solo tuvo una oportunidad clara de anotar.

En el partido de ida, jugado la semana pasada en Pueblo Nuevo, ambos equipos también se quedaron con un empate1-1 en el tiempo reglamentario, pese a los intentos para ampliar el marcador que tuvieron cada uno.

Tachirenses y carabobeños lograron el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, mientras que Universidad Central y Monagas disputarán la fase previa. 

Lee también: ¡Confirmado! El dominicano Juan Soto firma con los Mets y se convierte en el atleta más caro de la historia

CPBEZ y PNB abren semifinal del softbol homenaje a las Glorias Deportivas

El equipo de la Guardia Nacional esperará por el perdedor de este encuentro para enfrentarlo y buscar el otro clasificado a la final
Deportes

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Hernández, de 38 años de edad, ha disputado 15 temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional
Deportes

Eugenio Suárez despacha cuadrangular e iguala récord histórico entre venezolanos

Suárez igualó las acciones en la segunda entrada con estacazo por el jardín izquierdo
Deportes

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Los que están a favor de suspender a Israel toman como ejemplo lo ocurrido con Rusia, que ha quedado fuera de las competiciones europeas desde la invasión de Ucrania en 2022

