Deportivo Táchira logró su undécima estrella en el fútbol venezolano

Este domingo 8 de diciembre, el Deportivo Táchira logró alcanzar su undécima estrella en el fútbol venezolano tras superar (4-2) por penales al Carabobo FC en un juego que finalizó 0-0 en el Misael Delgado de Valencia.

En la tanda de penales anotaron por los aurinegros Felipe Pardo, así como de Maurice Cova, Carlos ‘Pipo’ Vivas y Pablo Camacho lograron que el club aurinegro consiguiera su segundo título consecutivo, luego de clasificar invicto a la fase final del Torneo Clausura con siete juegos ganados y seis empatados.

Deportivo Táchira mostró su técnica desde el inicio del partido y amenazó con varios intentos fallidos de cara al gol, mientras que Carabobo dominó el balón la mayor parte del juego, pero solo tuvo una oportunidad clara de anotar.

En el partido de ida, jugado la semana pasada en Pueblo Nuevo, ambos equipos también se quedaron con un empate1-1 en el tiempo reglamentario, pese a los intentos para ampliar el marcador que tuvieron cada uno.

Tachirenses y carabobeños lograron el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, mientras que Universidad Central y Monagas disputarán la fase previa.

