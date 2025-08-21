Jueves 21 de agosto de 2025
Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

El legado de Derrick Rose en Chicago tendrá un nuevo capítulo el próximo 24 de enero, cuando los Bulls retiren…

Por Noticia al Dia

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls
El legado de Derrick Rose en Chicago tendrá un nuevo capítulo el próximo 24 de enero, cuando los Bulls retiren oficialmente su camiseta número 1 en una ceremonia especial durante el partido contra los Boston Celtics en el United Center. El anuncio, realizado este jueves, confirma el homenaje a uno de los jugadores más emblemáticos del equipo en las últimas décadas.

Un número que nunca volvió a ser el mismo

Desde que Rose fue traspasado a los New York Knicks en 2016, ningún jugador ha usado el número 1 de forma definitiva. Aunque Michael Carter-Williams y Anthony Morrow lo recibieron brevemente, ambos lo abandonaron tras la presión de los aficionados, que consideraban el dorsal como parte del legado de Rose.

Con esta decisión, Rose se convierte en el quinto jugador en la historia de los Bulls en tener su número retirado, uniéndose a leyendas como Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) y Scottie Pippen (33).

De promesa local a MVP histórico

Seleccionado como la primera elección del Draft de 2008, Rose llegó a los Bulls como una esperanza para la ciudad. En su primera temporada fue nombrado Novato del Año, y apenas dos años después, en 2011, se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA en ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP), con solo 22 años.

Durante esa campaña, lideró a Chicago a las Finales de la Conferencia Este por primera vez desde 1998, año en que terminó la era dorada de Jordan y el segundo tricampeonato del equipo. En total, los Bulls registraron un récord de 245 victorias y 161 derrotas (.603) en los partidos en los que Rose estuvo presente.

Una carrera marcada por la resiliencia

El ascenso meteórico de Rose se vio interrumpido por una grave lesión en los playoffs de 2012, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior. Esa lesión lo dejó fuera toda la temporada siguiente y limitó su participación a solo 10 partidos en la campaña 2013-14.

A pesar de los contratiempos físicos, Rose continuó su carrera en la NBA con pasos por los Knicks, Cavaliers, Timberwolves, Pistons y Grizzlies. En total, disputó 723 partidos (518 como titular), con promedios de 17.4 puntos, 5.2 asistencias y 3.2 rebotes por encuentro.

Su última temporada, con los Memphis Grizzlies, estuvo marcada por las lesiones, que lo limitaron a 24 partidos, en los que promedió 8.0 puntos, 3.3 asistencias y 1.9 rebotes.

Un retiro emotivo y un homenaje merecido

Rose, de 36 años, anunció su retiro el 26 de septiembre a través de sus redes sociales, cerrando una carrera que, aunque marcada por altibajos, dejó una huella imborrable en la NBA y en la ciudad de Chicago.

La ceremonia del 24 de enero será más que un homenaje: será el reconocimiento de una historia de talento, lucha y conexión con una ciudad que lo vio nacer y brillar. El número 1 de Derrick Rose no volverá a usarse, pero su legado seguirá presente en cada rincón del United Center.

