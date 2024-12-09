Despiden a árbitro David Coote de la Premier League por comentarios hacia Liverpool y Klopp

El árbitro de la Premier League, David Coote, fue despedido el lunes después de que su posición fuera considerada “insostenible” por el organismo de árbitros del fútbol inglés tras una investigación sobre su conducta.
La entidad Professional Game Match Officials Limited suspendió a Coote el 12 de noviembre mientras investigaba un video, publicado por el periódico The Sun, en el que se mostraba haciendo comentarios ofensivos a sus amigos sobre el exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp.
Desde entonces, la UEFA también inició una investigación por otro video, nuevamente publicado por The Sun, que supuestamente lo mostraba consumiendo cocaína durante el Campeonato Europeo de este año.
Coote también está siendo investigado por la Asociación de Fútbol tras las acusaciones de que discutió con un aficionado la posibilidad de mostrar una tarjeta amarilla a un jugador en un partido. Coote negó cualquier acto indebido, según The Sun.
La PGMOL emitió un comunicado diciendo que el Coote ha sido terminado con efecto inmediato tras la conclusión de su investigación.
"Se encontró que sus acciones fueron una violación grave de las disposiciones de su contrato de empleo, con su posición considerada insostenible”, dijo el organismo de árbitros.
“Seguir apoyando a David Coote sigue siendo importante para nosotros y seguimos comprometidos con su bienestar”. Coote tiene derecho a apelar la decisión.
Dos videos, aparentemente grabados con un teléfono, circulaban en las redes sociales mostrando a Coote dando su opinión personal sobre Liverpool y Klopp, su antiguo entrenador de largo plazo, cuando fue preguntado por otro hombre no identificado.
La persona que parece ser Coote usa una grosería hacia el Liverpool y un término despectivo para Klopp, diciendo que no le gustaba el entrenador alemán porque era “arrogante” y “me acusó de mentir” después de un partido.
No estaba inmediatamente claro cuándo sucedió la grabación o si fue manipulado.
En otro clip más corto, aparentemente filmado después del otro, los dos participantes filmados enfatizan la importancia de que el video no se comparta.
