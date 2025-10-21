Detenidos 230 seguidores del Napoli antes del encuentro con el PSV

La policía de Eindhoven ha arrestado a 230 seguidores del Napoli y a cuatro del PSV debido a preocupaciones sobre posibles enfrentamientos antes del partido de la Champions League entre ambos equipos, programado para este martes y calificado como “de alto riesgo” por las autoridades locales.

Los aficionados italianos fueron detenidos durante la noche pasada tras exhibir un “comportamiento provocador” en varias áreas de la ciudad. Según la policía neerlandesa, existían indicios de que se estaba organizando una confrontación entre los hinchas de ambos clubes.

Tras ser interrogados en comisaría, los detenidos fueron liberados a lo largo de la mañana, aunque se les impuso una multa y se les prohibió ingresar al centro de Eindhoven durante 24 horas, así como asistir al partido de esa noche.

En otra parte de la ciudad, se arrestó a cuatro seguidores del PSV por su conducta que generaba disturbios. El alcalde de Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, declaró varias zonas del centro como “áreas de riesgo para la seguridad”, lo que permite a los agentes realizar cacheos preventivos.

Las autoridades ya habían tomado precauciones desde el viernes, anticipando la llegada de unos 300 “aficionados de riesgo” del Napoli durante el fin de semana. Aunque el club italiano recibió 1.600 entradas para el encuentro, todas vendidas, se sospecha que no todos los seguidores que viajaron a Eindhoven poseen una entrada.

Los hinchas más radicales del Napoli son conocidos por generar incidentes en sus desplazamientos por Europa; hace tres años, un centenar de ellos fue detenido en la Estación Central de Ámsterdam antes de un partido contra el Ajax.

El encuentro entre el PSV y el Napoli se lleva a cabo esta noche en el estadio Philips de Eindhoven. Según la policía, las detenciones fueron preventivas y no se reportaron heridos ni daños significativos.

Ultras Napolitanos fueron arrestados anoche en Eindhoven tras estar buscando a los locales.



La policía les impide hoy entrar al estadio.



Recordemos que los hools del PSV tienen amistad con los Interistas y a su vez los del Napoli con Feyenoord



PSV – Nápoles. #ChampionsLeague pic.twitter.com/1gKpjlsaq8 — ULTRAS 𝕳 PRESENT (@UltrasPresent) October 21, 2025

