Detienen al Presidente de la Federación Peruana de Fútbol

El Ministerio Público de Perú ha detenido de manera preliminar a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Además de Lozano, la orden fiscal alcanza a Joel Raffo (presidente de Sporting Cristal), Gisella Mandriotti (presidenta de Cantolao) y otros directivos y funcionarios de la FPF. A todos se les investiga por estar ligados a la presunta organización criminal “Los Galácticos”.

Lozano fue detenido esta mañana en su casa de San Borja mientras salía custodiado por personal policial. Dicho esto, indicó: “Solamente quiero pedirle a mi familia tranquilidad. Espero que se haga justicia, que todo se aclare y pedir tranquilidad para las personas que confían en mi trabajo”.

Luego de su detención, Lozano fue trasladado por agentes de la Policía Nacional alrededor de las 6:00 AM a la oficina de Medicina Legal y posteriormente ingresado en la sede de la Divincri en el Cercado de Lima.

En tanto, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, indicó a RPP Noticias que esta medida se habría solicitado ante un posible peligro de obstaculización de la justicia o riesgo de fuga “en estos días”.

Todos los detenidos son investigados por fraude, corrupción, lavado de activos por el supuesto uso indebido de recursos de la FPF, así como el presunto favorecimiento a algunos clubes peruanos y reventa de entradas en el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022. Toda esta investigación es preliminar y los detenidos permanecerán recluidos durante 15 días.

Noticia al Dia / El Comercio Perú