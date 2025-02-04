Devin Booker rompe récord en puntos con los Suns

Pese a la derrota de los Suns de Phoenix ante los Trail Blazers de Portland por 121-119, el estelar jugador Devin Booker destacó para convertirse en el máximo anotador de la franquicia.

Tras lograr 34 unidades en el duelo de este lunes, Booker alcanzó, 15678 puntos, dos más de los que anotó el miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith, Walter Davis.

La actuación del base estadounidense fue complementada por tres rebotes y cuatro asistencias en 47 minutos jugados en el tabloncillo del Moda Center de Oregón.

