Deyna Castellanos envía fuerte mensaje: "La selección no es un lugar en donde yo sea realmente feliz"

La delantera venezolana Deyna Castellanos, de 25 años de edad, expresó un fuerte mensaje en una entrevista concedida recientemente.

Castellanos dijo en el podcast “We are Brave” cómo ha sido estar en la selección de Venezuela a lo largo de su carrera, donde ha vestido diferentes camisetas.

"La Vinotinto es un tema complicado desde que tengo 12 años. Para mi ir a la selección más allá de que yo amo mi país, no es un lugar donde yo sea feliz”, declaró la criolla.

Cabe destacar que Deyna Castellanos llegó a Portland Thorns hace varias semanas, luego de su paso por Bay FC.

“𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗡𝗢 𝗘𝗦 𝗨𝗡 𝗟𝗨𝗚𝗔𝗥 𝗘𝗡 𝗗𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗬𝗢 𝗦𝗘𝗔 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗙𝗘𝗟𝗜𝗭”



