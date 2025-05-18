Di María se despidió del Benfica

Ángel Di María, confirmó este sábado su salida del Benfica, después del final de la Liga de Portugal, donde los ‘encarnados’ quedaron segundos por detrás del Sporting.

En un mensaje en cuenta de Instagram, Di María señaló que ese no es el resultado que querían: «Trabajamos mucho para poder lograr el objetivo. Duele mucho terminar de esta manera después de un año tan largo. Fue mi último partido de campeonato con esta camiseta y estoy orgulloso de haber podido volver a vestirla», indicó.

Recordó que todavía queda «una final» el próximo domingo, la de la Copa de Portugal, que ‘las águilas’ disputarán contra el Sporting.

«Vamos a ir con todas las ganas y alegría de conquistarla. Juntos siempre. Gracias por el apoyo benfiquistas», dijo Di María en su mensaje, que acompañó de una foto suya saludando a la grada.

De 37 años, el de Rosario llegó al Benfica en julio de 2023, procedente de la Juventus. Durante la temporada que ahora termina con las ‘aguilas’, estuvo lastrado por las lesiones y se perdió varios partidos.

Antes de la Juventus, había pasado por el París Saint-Germain, el Manchester United y el Real Madrid, donde estuvo entre 2010 y 2014.

En su haber tiene un Mundial con la selección argentina; una Liga de Campeones, con el Real Madrid; una medalla de oro olímpica; una Liga de España, cinco de Francia y una de Portugal.

