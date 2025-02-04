Diez venezolanos convocados por España para el clasificatorio al Clásico Mundial de Beisbol

La selección española de beisbol se juega su pase al Clásico Mundial de Beisbol de 2026, con una convocatoria donde figuran peloteros latinos, destacando también la incorporación de jugadores criollos para sus enfrentamientos de clasificatorio.

En el grupo de jugadores, peloteros con experiencia en las mayores y el beisbol venezolano, se suman al llamado de Nelson Prada, mánager del cuadro ibérico. Entre ellos destacan Luis Guillorme, Gabriel Lino, José Campos, Daniel Álvarez, Elio Silva, Rusber Estrada, Carlos Colmenares, Jesús Ustariz y Daniel Jiménez.

España tendrá encuentros a partir del 21 del presente mes, midiéndose a las selecciones China Taipéi, Nicaragua y Sudáfrica.

