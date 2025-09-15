Lunes 15 de septiembre de 2025
Deportes

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

El béisbol fue la primera disciplina que dio vida al deporte universitario. Posteriormente se integraron el fútbol el baloncesto y el voleibol.

Por Daniel García

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Dirección de Deportes de la Universidad del Zulia está de plácemes por celebrar 60 años, este lunes 15 de septiembre, oxigenando la actividad del músculo en nuestra Alma Mater.

Es un acontecimiento que enorgullece al deporte universitario pues, su significado va más allá de organizar y promover la actividad física y deportiva para la formación integral de la comunidad universitaria, sino que trasciende a lo espiritual insertando en cada individuo sentido de pertenencia por esta institución, a través del deporte.

Desde el mismo momento de la reapertura de la Universidad del Zulia, en 1946; comienza la política deportiva de la institución orientada hacia la masificación del deporte a través de la recreación y la alta competencia.

En 1947, el rector Dr. Jesús Enrique Lossada decide designar al bachiller Luis Verde, coordinador de deportes dando un matiz organizacional a esta actividad en LUZ.

El béisbol fue la primera disciplina que dio vida al deporte universitario. Posteriormente se integraron el fútbol el baloncesto y el voleibol.

Durante el periodo 1958 a 1968, con el Dr. Antonio Borjas Romero en la rectoría de LUZ, el deporte toma un papel preponderante con la construcción del hoy complejo deportivo de Maracaibo.

El 15 de Septiembre de 1965, las autoridades rectorales elevan la Coordinación de Deportes a Dirección de Deportes, designando al Br. Arturo Brea Chataing como titular de este despacho, hecho del cual hoy se cumplen 60 años.

Misión y visión

La Dirección de Deportes de LUZ es la dependencia encargada de atender las necesidades deportivas y recreativas de la población intra y extrauniversitaria en la búsqueda del mejoramiento y mantenimiento de la condición física relacionada con las destrezas deportivas y con la salud.

Igualmente liderará la incorporación de un alto porcentaje de la población universitaria a la actividad física, deportiva y recreativa practicada en forma sistemática, continua y dosificada, así como el diseño y ejecución de la política del deporte.

Luis Bravo
LUZ Deporte / Unidad de Comunicación

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Hoy 15-Sept se conmemora a Nuestra Señora de los Dolores

Hoy 15-Sept se conmemora a Nuestra Señora de los Dolores

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 15 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 15 de septiembre

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Barcelona vapuleó a Valencia en su primer partido en el Johan Cruyff Arena

Barcelona vapuleó a Valencia en su primer partido en el Johan Cruyff Arena

La Federación Venezolana de Fútbol contactó a ‘Tite’ y lo maneja como opción

La Federación Venezolana de Fútbol contactó a ‘Tite’ y lo maneja como opción

Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela

Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela

Manchester City goleó al Manchester United y se quedó con el Derbi

Manchester City goleó al Manchester United y se quedó con el Derbi

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

Hoy se celebra el Día Mundial del Reggaetón: Un fenómeno mundial que algunos aman y otros odian

Hoy se celebra el Día Mundial del Reggaetón: Un fenómeno mundial que algunos aman y otros odian

Titulares de la prensa nacional para este lunes 15 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 15 de septiembre

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Noticias Relacionadas

Educación

Regreso a clases:"Vamos por parte, poco a poco", dicen los padres al momento de comprar uniformes y útiles escolares

Padres marabinos se enfrentan al reto de equipar a sus hijos para el nuevo año escolar 2025-2026 en medio de precios variados y salarios ajustados.
Deportes

La Federación Venezolana de Fútbol contactó a ‘Tite’ y lo maneja como opción

‘Tite’ viene de dirigir al Flamengo en 2024 y de ser el DT de la selección de Brasil en la Copa del Mundo Qatar 2022
Deportes

Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela

Mora llegó al final del evento con una ventaja de 30 segundos sobre su más cercano perseguidor, el colombiano Juan López, y la administró sabiamente para levantar el trofeo
Deportes

Manchester City goleó al Manchester United y se quedó con el Derbi

Erling Haaland anotó doblete


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025