Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

La Dirección de Deportes de la Universidad del Zulia está de plácemes por celebrar 60 años, este lunes 15 de septiembre, oxigenando la actividad del músculo en nuestra Alma Mater.

Es un acontecimiento que enorgullece al deporte universitario pues, su significado va más allá de organizar y promover la actividad física y deportiva para la formación integral de la comunidad universitaria, sino que trasciende a lo espiritual insertando en cada individuo sentido de pertenencia por esta institución, a través del deporte.

Desde el mismo momento de la reapertura de la Universidad del Zulia, en 1946; comienza la política deportiva de la institución orientada hacia la masificación del deporte a través de la recreación y la alta competencia.

En 1947, el rector Dr. Jesús Enrique Lossada decide designar al bachiller Luis Verde, coordinador de deportes dando un matiz organizacional a esta actividad en LUZ.

El béisbol fue la primera disciplina que dio vida al deporte universitario. Posteriormente se integraron el fútbol el baloncesto y el voleibol.

Durante el periodo 1958 a 1968, con el Dr. Antonio Borjas Romero en la rectoría de LUZ, el deporte toma un papel preponderante con la construcción del hoy complejo deportivo de Maracaibo.

El 15 de Septiembre de 1965, las autoridades rectorales elevan la Coordinación de Deportes a Dirección de Deportes, designando al Br. Arturo Brea Chataing como titular de este despacho, hecho del cual hoy se cumplen 60 años.

Misión y visión

La Dirección de Deportes de LUZ es la dependencia encargada de atender las necesidades deportivas y recreativas de la población intra y extrauniversitaria en la búsqueda del mejoramiento y mantenimiento de la condición física relacionada con las destrezas deportivas y con la salud.

Igualmente liderará la incorporación de un alto porcentaje de la población universitaria a la actividad física, deportiva y recreativa practicada en forma sistemática, continua y dosificada, así como el diseño y ejecución de la política del deporte.

Luis Bravo

LUZ Deporte / Unidad de Comunicación