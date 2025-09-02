Director ejecutivo polaco se disculpa por robarle la gorra a un niño en el US Open

El empresario polaco Piotr Szczerk que se volvió viral por robarle una gorra a un niño en el US Open 2025, se disculpó por sus acciones.

Szczerk, quien fue captado por una cámara arrebatando una gorra que el tenista polaco Kamil Majchrzak le había dado a un joven fan el jueves 29 de agosto, califica su comportamiento como “un grave error”.

En una declaración publicada en la cuenta de Instagram de su empresa el lunes 1 de septiembre, Szczerk dijo que asumió que la gorra estaba siendo entregada a sus hijos, quienes previamente le habían pedido autógrafos a Majchrzak, de 29 años.

"Hoy sé que hice algo que parecía como si hubiera tomado deliberadamente un recuerdo de un niño”, escribió. “No era mi intención, pero eso no cambia el hecho de que lastimé al niño y decepcioné a los aficionados”.

Szczerk es el director ejecutivo de Drogbruk, que se especializa en soluciones de pavimentación y paisajismo en Polonia. "La gorra fue entregada al niño, y la familia merece una disculpa”, continuó Szczerk. “Espero haber reparado al menos parcialmente el daño”.

Noticia al Día / US Weekly