Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

El serbio Novak Djokovic anunció este martes que no participará en el Masters 1000 de París, programado del 27 de octubre al 2 de noviembre.

En un mensaje en Instagram, el serbio de 38 años, quien ha ganado el torneo parisino en siete ocasiones, un récord, lamentó su ausencia y expresó su deseo de regresar el próximo año al evento bajo techo en la capital francesa.

Djokovic no competirá en las pistas duras de La Défense Arena, donde el torneo se trasladará en 2025, después de 40 años en Bercy. El año pasado también se ausentó de París y ha sido muy selectivo con los torneos en los que participa esta temporada.

Tras su eliminación en semifinales del US Open a manos de Carlos Alcaraz a principios de septiembre, Djokovic no volvió a competir hasta un mes después, en el Masters 1000 de Shanghái, donde fue derrotado en semifinales por el monegasco Valentin Vacherot, quien se coronó campeón.

Recientemente, participó en el torneo de exhibición Six Kings Slam en Arabia Saudita, donde terminó en cuarto lugar tras perder el partido por el tercer puesto. Se espera que Djokovic regrese al circuito en el torneo ATP 250 de Atenas, que se llevará a cabo del 2 al 8 de noviembre.

Actualmente, ocupa el quinto lugar en el ranking ATP y está clasificado para el Masters de Turín, programado del 9 al 16 de noviembre, aunque aún no ha confirmado su participación.

Dear Paris, unfortunately I’ll not compete at this year’s @RolexPMasters. I have amazing memories and great success over the years, especially being able to conquer the title 7 times. Hope to see you next year. Merci 🙏🏼 pic.twitter.com/y4iEmMYUAn — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 21, 2025

Noticia al Día