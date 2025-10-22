Miércoles 22 de octubre de 2025
Deportes

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Djokovic ha ganado este torneo en siete ocasiones

Por Christian Coronel

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El serbio Novak Djokovic anunció este martes que no participará en el Masters 1000 de París, programado del 27 de octubre al 2 de noviembre.

En un mensaje en Instagram, el serbio de 38 años, quien ha ganado el torneo parisino en siete ocasiones, un récord, lamentó su ausencia y expresó su deseo de regresar el próximo año al evento bajo techo en la capital francesa.

Djokovic no competirá en las pistas duras de La Défense Arena, donde el torneo se trasladará en 2025, después de 40 años en Bercy. El año pasado también se ausentó de París y ha sido muy selectivo con los torneos en los que participa esta temporada.

Tras su eliminación en semifinales del US Open a manos de Carlos Alcaraz a principios de septiembre, Djokovic no volvió a competir hasta un mes después, en el Masters 1000 de Shanghái, donde fue derrotado en semifinales por el monegasco Valentin Vacherot, quien se coronó campeón.

Recientemente, participó en el torneo de exhibición Six Kings Slam en Arabia Saudita, donde terminó en cuarto lugar tras perder el partido por el tercer puesto. Se espera que Djokovic regrese al circuito en el torneo ATP 250 de Atenas, que se llevará a cabo del 2 al 8 de noviembre.

Actualmente, ocupa el quinto lugar en el ranking ATP y está clasificado para el Masters de Turín, programado del 9 al 16 de noviembre, aunque aún no ha confirmado su participación.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Santa Misa se realizará este viernes para marcar el inicio de las fiestas patronales 2025

Santa Misa se realizará este viernes para marcar el inicio de las fiestas patronales 2025

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Dani Latin Music: La voz que redefine la escena latina en EEUU

Dani Latin Music: La voz que redefine la escena latina en EEUU

El logo del trofeo Larry O’Brien regresará a la cancha para las Finales de la NBA

El logo del trofeo Larry O’Brien regresará a la cancha para las Finales de la NBA

Amor digital: Riesgos y precauciones para los Silver en aplicaciones de citas

Amor digital: Riesgos y precauciones para los Silver en aplicaciones de citas

Infantino visitó Bolivia y abre la puerta a un Mundial en el país

Infantino visitó Bolivia y abre la puerta a un Mundial en el país

Todo lo que tienes que saber sobre el colágeno

Todo lo que tienes que saber sobre el colágeno

Se Vende inmueble ubicado en Machiques

Se Vende inmueble ubicado en Machiques

William Contreras es finalista al Bate de Plata de la Liga Nacional

William Contreras es finalista al Bate de Plata de la Liga Nacional

Durante seis años violó a su hijastra en Maracaibo

Durante seis años violó a su hijastra en Maracaibo

Hallaron cadáver de sexagenario con su órgano reproductor mutilado en Aragua

Hallaron cadáver de sexagenario con su órgano reproductor mutilado en Aragua

Hansi Flick fue sancionado y se perderá el Clásico ante el Real Madrid

Hansi Flick fue sancionado y se perderá el Clásico ante el Real Madrid

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

Reportan el primer bombardeo de EEUU a una ‘narcolancha’ en el Pacífico

Reportan el primer bombardeo de EEUU a una ‘narcolancha’ en el Pacífico

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

La actriz Tatiana Capote se encuentra mejor tras sufrir un infarto: Informó su hija

La actriz Tatiana Capote se encuentra mejor tras sufrir un infarto: Informó su hija

Noticias Relacionadas

Internacionales

"Esperamos que no duren mucho": Trump comenta las nuevas sanciones contra Rusia

El mandatario sintió "simplemente que ha llegado el tiempo" para imponerlas, después de una larga espera por su parte
Deportes

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Este triunfo los posiciona en el décimo lugar de la fase de grupos de la Champions League, acercándose a la zona de clasificación para los octavos de final
Deportes

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Jude Bellingham fue el autor del único tanto del encuentro

Deportes

El logo del trofeo Larry O’Brien regresará a la cancha para las Finales de la NBA

Este será el primer regreso del logo del trofeo a la cancha desde 2009

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025