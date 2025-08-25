Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

El serbio Novak Djokovic derrotó por parciales de 6-1, 7-6 y 6-2 al estadounidense Learner Tien este domingo 24 de agosto para clasificar a la segunda ronda del US Open.

El ganador de 24 Grand Slams pasó por momentos de dificultad física ante el joven de 19 años. ‘Nole’ sufrió caídas y problemas en un pie, pero al final, supo plasmar en cancha toda su jerarquía.

Djokovic nunca ha caído en sus 19 estrenos en el US Open, torneo que conquistó en 2023 por cuarta ocasión. “Fue un partido extraño”, reconoció ‘Nole’ al recuperar la sonrisa.

“Para mí fue clave mantener los nervios en el segundo set y ganarlo en el tiebreak. Luego me empecé a sentir mejor y lo terminé de buena forma”, expresó Djokovic.

Back under Ashe lights. First time Sunday start for me 🙌. Crowd electric and loud as always. New York, you never disappoint. Thank you for the support. Idemo pic.twitter.com/pDG0fpthgO — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2025

