Djokovic logra su primera victoria en arcilla este año

Novak Djokovic finalmente ganó un partido en tierra batida esta temporada, imponiéndose el miércoles 6-2, 6-3 ante el húngaro Marton Fucsovics en la segunda ronda del lluvioso Abierto de Ginebra.

Djokovic, segundo cabeza de serie, había perdido sus dos partidos anteriores en la superficie durante la primavera europea. Su próximo oponente en el último torneo previo a Abierto de Francia será uno de esos jugadores que ya lo venció.

En los cuartos de final programados para el jueves, el astro serbio se las verá contra ek italiano Matteo Arnaldi, quien doblegó 6-3, 7-6 (3) al húngaro Fabian Marozsan. Arnaldi venció a Djokovic en dos sets en el Masters de Madrid.

“Ha sido mi primera victoria esta temporada en tierra batida, obviamente, es genial romper el hielo de alguna manera. Es una superficie muy exigente”, dijo Djokovic en una entrevista a pie de cancha.

No enfrentó oportunidades de quiebre ante Fucsovics y redondeó una efectividad de 73% con su primer saque. Sentenció el duelo con un golpe ganador de revés en su segunda bola de partido. "Ayuda si tienes un buen servicio y hoy creo que fue mi golpe más fuerte”, dijo Djokovic.

El campeón de 24 torneos de Grand Slam en individuales busca su título número 100 en la gira de la ATP. Ginebra es una parada popular para los jugadores que buscan rodaje antes de Roland Garros.

Tal es el caso del estadounidense Taylor Fritz, el número cuatro del mundo, quien venía de perder a las primeras de cambio en el Masters de Roma este mes.Fritz, máximo cabeza de serie esta semana, avanzó a los cuartos de final con una victoria 6-4, 7-6 (5) sobre el francés Quentin Halys.

Su próximo rival será el polaco Hubert Hurkacz. El sexto preclasificado también ganó en dos sets contra un francés, venciendo a Arthur Rinderknech por 6-4, 6-1.

El ruso Karen Khachanov (4to cabeza de serie) avanzó porque el japonés Kei Nishikori se retiró en el segundo set de su partido, que se había pospuesto desde el martes debido al mal clima.

