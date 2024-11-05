Djokovic no competirá en las Finales ATP de Turín por lesión

Este martes 5 de noviembre, el estelar tenista serbio Novak Djokovic, anunció que no defenderá su título en las Finales de ATP que se desarrollarán en Turín, Italia. En las finales, competirán ocho de los mejores tenistas donde destacan el español Carlos Alcaraz y el local Jannik Sinner.

«Es un honor clasificarme para las finales ATP de Turín. Tenía muchas ganas de estar allí, pero por una lesión en curso no estaré disponible la próxima semana «, escribió en su Instagram, sin especificar la causa de su lesión.

«Pido disculpas a todos los que estaban planeando verme. Les deseo a todos los jugadores un gran torneo. Hasta pronto «, apuntó.

Además, Djokovic, quien dio por terminada su temporada al no estar Serbia clasificada para la Copa Davis de Málaga, no competirá en la pista durante el retiro del español Rafael Nadal

En lo que va de año, el serbio solo ha conquistado un campeonato, el oro olímpico en la prueba individual masculina en la pasada edición de París 2024.

Lee también: Bravos de Margarita fue el mejor equipo de la cuarta semana en la LVBP