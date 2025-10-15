Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Los Dodgers de Los Ángeles continúan su paso firme en la postemporada de la MLB 2025 tras vencer 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, disputado en el American Family Field.

En la primera entrada, Jackson Chourio abrió el marcador para Milwaukee con un jonrón solitario.

No obstante, el dominicano Teoscar Hernández respondió con su cuarto cuadrangular de postemporada, seguido por un doble de Andy Pages que remolcó a Enrique Hernández.

Los californianos aumentaron la pizarra en el sexto episodio, luego de que, Max Muncy conectó un jonrón solitario en el jardín central.

En el séptimo y octavo tramo, Shohei Ohtani y Tommy Edman impulsaron carreras adicionales con sencillos oportunos.

El más destacado del encuentro fue el japonés Yoshinobu Yamamoto que a pesar de permitir un jonrón en la primera entrada, se recuperó con una actuación dominante, convirtiéndose en el primer lanzador de los Dodgers en completar un juego de postemporada en 21 años.

