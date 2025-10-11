Viernes 10 de octubre de 2025
Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras error del lanzador de Filis

Ahora, los Dodgers esperan al ganador de la Serie Divisional entre los Milwaukee Brewers y los Chicago Cubs, que se disputará al mejor de cinco partidos

Por Christian Coronel

Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras error del lanzador de Filis
Los Dodgers de Los Ángeles han logrado un emocionante triunfo 2-1 sobre los Filis de Filadelfia en el Juego 4 de la Serie Divisional, asegurando su lugar en la Serie de Campeonato.

Este será su tercer viaje a esta instancia en los últimos seis años, y tienen la oportunidad de convertirse en el primer equipo en conseguir un bicampeonato en 25 años.

El desenlace de la serie contra los Filis fue inédito, ya que se definió por un error del lanzador Orion Kerkering, quien con las bases llenas (décimo episodio), decidió lanzar a home (cuando tenía más chances en primera).

Ahora, los Dodgers esperan al ganador de la Serie Divisional entre los Milwaukee Brewers y los Chicago Cubs, que se disputará al mejor de cinco partidos.

Con un descanso de tres días, el mánager Dave Roberts y su equipo tendrán tiempo para organizar su rotación de lanzadores para la próxima serie.

Crizalida Matute: la doña que encanta y aconseja: “Sin lastimar a nadie, el éxito llega solo”

Esta perspectiva puede interpretarse como un llamado a la autenticidad y a la búsqueda de un propósito más allá de las metas convencionales
Deportes

Zulia sube al podio nacional U19 femenino y marca el inicio de una nueva etapa en el voleibol regional

El logro coincide con la renovación de la Asociación de Voleibol del Estado Zulia (AVEZ), presidida por la exatleta olímpica Jayce Andrade, quien junto a su equipo de trabajo ha iniciado una gestión orientada a fortalecer las bases, elevar el nivel competitivo y abrir nuevas oportunidades para los atletas zulianos
Deportes

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Russo fue campeón con Boca Juniors, Vélez Sarfield, Rosario Central, Millonarios, entre otros logros

Deportes

Falleció el boxeador venezolano Eleazar Aguilera tras estar meses en coma

Aguilera había sido hospitalizado el pasado 6 de abril luego de que se presentaran ciertas irregularidades durante un combate por el título FEDELATIN


