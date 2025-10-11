Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras error del lanzador de Filis

Los Dodgers de Los Ángeles han logrado un emocionante triunfo 2-1 sobre los Filis de Filadelfia en el Juego 4 de la Serie Divisional, asegurando su lugar en la Serie de Campeonato.

Este será su tercer viaje a esta instancia en los últimos seis años, y tienen la oportunidad de convertirse en el primer equipo en conseguir un bicampeonato en 25 años.

El desenlace de la serie contra los Filis fue inédito, ya que se definió por un error del lanzador Orion Kerkering, quien con las bases llenas (décimo episodio), decidió lanzar a home (cuando tenía más chances en primera).

Ahora, los Dodgers esperan al ganador de la Serie Divisional entre los Milwaukee Brewers y los Chicago Cubs, que se disputará al mejor de cinco partidos.

Con un descanso de tres días, el mánager Dave Roberts y su equipo tendrán tiempo para organizar su rotación de lanzadores para la próxima serie.

A WALK-OFF TO MOVE ON TO THE NLCS. pic.twitter.com/JPveGti3Nu — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 10, 2025

