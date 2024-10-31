Dodgers de Los Ángeles se coronan campeones de la Serie Mundial por octava vez en la historia

Dodgers de Los Ángeles derrotaron 7-6 a Yankees de Nueva York este miércoles 30 de octubre en el Yankee Stadium para conquistar la Serie Mundial (4-1).

El conjunto angelino logró una gran remontada en este encuentro para poder coronarse en el mejor beisbol del mundo. Cabe destacar que perdían 0-5 en la quinta entrada.

Por el equipo neoyorquino, Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Jazz Chisholm conectaron cuadrangulares. Blake Treinen fue el lanzador ganador, mientras que Tommy Kahnle cargó con el revés. A su vez, Walker Buehler se llevó el salvado.

Con esto, los Dodgers conquistan su octavo título, empatando a los Gigantes de San Francisco en el quinto puesto, por detrás de Yankees (27), Cardenales de San Luis (11), Medias Rojas de Boston (9) y Atléticos de Oakland (9).

Los otros campeonatos de Los Ángeles fueron en 1955, 1959, 1963, 1965, 1981, 1988 y 2020, siendo este el segundo trofeo en cinco temporadas para los dirigidos por Dave Roberts.

Freddie Freeman se llevó el Premio al Jugador Más Valioso de la serie, dando cuatro vuelacercas e impulsando doce carreras en cinco duelos. Además, Shohei Ohtani suma un título de Serie Mundial a su histórica carrera.

Asimismo, Miguel Rojas, Brusdar Graterol y Edgardo Henríquez son los venezolanos que se llevan su anillo, llevando la bandera de su país bien en alto.

Noticia al Dia