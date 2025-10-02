Dodgers liquidó a Rojos y en la Serie de Comodín

Los Dodgers de Los Ángeles se llevaron la Serie de Comodín al vencer en dos compromisos a los Rojos de Cincinnati. En la jornada de este miércoles, el conjunto californiano doblegó 8-4 para avanzar a la Serie Divisional, donde enfrentarán a los Filis de Filadelfia.

En el segundo encuentro, disputado este miércoles en el Dodger Stadium, los locales contaron con el aporte ofensivo de varios representantes latinos, quienes destacaron para catapultar la segunda victoria de los vigentes campeones de Serie Mundial

El boricua Kiké Hernández anotó dos carreras e impulsó una, mientras que el quisqueyano Teoscar Hernández produjo dos carreras, siendo clave en momentos de presión. Por su parte, el criollo Miguel Rojas también brilló al contribuir con una carrera anotada y una remolcada

El pitcheo de los Dodgers también respondió, manteniendo a raya a la ofensiva de Cincinnati en momentos clave del partido.

Con esta victoria, el equipo californiano avanza a la Serie Divisional, donde se medirá ante los Filis de Filadelfia, un rival de alto calibre que viene de una temporada regular destacada.

