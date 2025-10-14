Martes 14 de octubre de 2025
Deportes

Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Una joya del lanzador zurdo Blake Snell encaminó al primer triunfo angelino que busca revalidar su título de Serie Mundial

Por Daniel García

Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional
Foto: Agencias
Los Dodgers de Los Ángeles iniciaron con fuerza su camino hacia la revalidación del título al imponerse 2-1 sobre los Cerveceros de Milwaukee en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN), en un duelo marcado por el dominio monticular y la eficacia ofensiva.

El zurdo Blake Snell fue el protagonista indiscutible de la noche, lanzando ocho entradas impecables en las que no permitió carreras, otorgó cero boletos, concedió apenas un hit y ponchó a diez bateadores. Con esta actuación, Snell se convirtió en el tercer lanzador en la historia de la postemporada en registrar una salida de ocho episodios, diez ponches y un solo hit, uniéndose a leyendas como Roger Clemens (2000) y Mike Mussina (1997). Además, es el primero en lograrlo sin regalar bases por bolas.

La ofensiva angelina se activó en la sexta entrada cuando Freddie Freeman conectó un cuadrangular solitario por el jardín derecho ante Chad Patrick, rompiendo el empate y colocando a los Dodgers al frente. La segunda carrera llegó en el noveno episodio, cuando con las bases llenas, el relevista Abner Uribe otorgó boleto a Mookie Betts, ampliando la ventaja a 2-0.

Milwaukee logró descontar en el cierre del noveno gracias a un elevado de sacrificio de Jackson Chourio ante Roki Sasaki, quien no pudo concretar el salvamento. Sin embargo, los Cerveceros dejaron las bases llenas y no lograron igualar el marcador.

Históricamente, ganar el primer juego de la SCLN ha sido clave: en tres de las últimas cinco temporadas, el equipo que se impuso en el Juego 1 avanzó a la Serie Mundial. Los Dodgers, con esta victoria, se colocan en una posición favorable para repetir la hazaña.

Lee también: Águilas del Zulia reveló uniforme especial “City Connect” en honor a "La Chinita"

Temas:

