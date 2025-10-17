Viernes 17 de octubre de 2025
Dodgers quedan a un paso de llegar a la Serie Mundial

Los californianos están a un paso de llegar a la instancia final tras derrotar 3-1 a los Cerveceros

Por Daniel García

Dodgers quedan a un paso de llegar a la Serie Mundial
Foto: AP
Los Dodgers dieron un paso firme hacia la Serie Mundial al imponerse este jueves 3-1 sobre los Cerveceros de Milwaukee, ampliando su ventaja a 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Con esta victoria, el conjunto angelino queda a solo un triunfo de asegurar su pase a la gran final, donde buscará el bicampeonato de las Grandes Ligas.

El abridor Tyler Glasnow fue figura desde la lomita, lanzando 5.2 entradas en las que permitió una sola carrera y ponchó a ocho rivales. El zurdo Alex Vesia (2-0) relevó con eficacia, retirando dos tercios de entrada sin permitir libertades y se acreditó la victoria. El cierre estuvo a cargo del japonés Roki Sasaki, quien trabajó el noveno episodio sin permitir anotaciones para apuntarse el salvamento.

La ofensiva local se activó temprano gracias al astro japonés Shohei Ohtani, quien rompió una racha discreta al abrir el juego con un triple. Luego anotó la primera carrera del encuentro tras doble de Mookie Betts. Tommy Edman también aportó con una carrera impulsada, consolidando el dominio de los Dodgers en el Dodger Stadium.

Por Milwaukee, Jake Bauers remolcó la única rayita del equipo visitante. El venezolano Jackson Chourio debió abandonar el encuentro por molestias en la corva derecha, lo que debilitó aún más la ofensiva cervecera.

Ambos equipos volverán a enfrentarse este viernes en el Dodger Stadium, en lo que podría ser el juego definitivo de la serie. Se espera que Shohei Ohtani tome el montículo en busca de completar la barrida y sellar el boleto a la Serie Mundial.

